МЮ не продасть Погба, незважаючи на його конфлікт з Моуріньо

Боси клубу вважають, що футболіст ще повинен принести користь команді.

"Манчестер Юнайтед" не планує продаж свого лідера Поля Погба у зимове міжсезоння.

Боси "Червоних дияволів" не збираються відпускати гравця в інший клуб, незважаючи на погані відносини француза з головним тренером команди Жозе Моуріньо. У "МЮ" вважають, що футболіст ще повинен принести користь команді, повідомляє ESPN.

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Раніше з'явилася інформація про те, що Погба має намір залишити команду, а інтерес до нього проявляє "Ювентус", за який він виступав раніше.

Погба має конфлікт з головним тренером "МЮ" Жозе Моуріньо, який публічно висловлювався про гру француза і позбавив його статусу віце-капітана. У цьому сезоні Погба провів за "Манчестер Юнайтед" 14 поєдинків, забив 3 голи і віддав 3 результативні передачі.