Молодіжна збірна України з футболу дізналася суперників у відборі до Євро-2021
Сьогодні у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування кваліфікації чемпіонату Європи-2021 серед молодіжних збірних. Імена своїх суперників у відбірному турнірі Євро-2021 (U-21) дізналася й команда України.
Підопічні Олександра Головка волею жереба потрапили до групи 8. Їхніми суперниками стали команди Данії, Румунії, Фінляндії, Північної Ірландії та Мальти, повідомляє сайт ФФУ.
Загалом у боротьбі за вихід до фінальної частини молодіжного Євро-2021 візьмуть участь 53 збірні. Угорщина і Словенія як господарі турніру отримали прямі перепустки.
Склад усіх груп відбірного турніру Євро-2021 (U-21)
Група 1: Італія, Швеція, Ісландія, Ірландія, Вірменія, Люксембург.
Група 2: Франція, Словаччина, Швейцарія, Грузія, Азербайджан, Ліхтенштейн.
Група 3: Англія, Австрія, Туреччина, Косово, Албанія, Андорра.
Група 4: Хорватія, Чехія, Греція, Шотландія, Литва, Сан-Марино.
Група 5: Сербія, Польща, Росія, Болгарія, Латвія, Естонія.
Група 6: Іспанія, Ізраїль, Чорногорія, Македонія, Казахстан, Фарерські о-ви.
Група 7: Португалія, Нідерланди, Норвегія, Білорусь, Кіпр, Гібралтар.
Група 8: Данія, Румунія, УКРАЇНА, Фінляндія, Північна Ірландія, Мальта.
Група 9: Німеччина, Бельгія, Уельс, Боснія і Герцеговина, Молдова.
У фінальній частині молодіжного Євро-2021 виступатимуть 12 команд: Угорщина та Словенія як господарі турніру та ще 10 збірних, які пройдуть за результатами відбору (дев'ять переможців груп та переможець плей-офф, в якому гратимуть дві найкращі другі команди).
Групові матчі пройдуть починаючи з березня 2019 року і закінчуючи жовтнем 2020 року. Стикові матчі відбудуться 9-17 листопада 2020-го. Фінальний турнір в Угорщині та Словенії пройде в червні 2021-го.