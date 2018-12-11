Молодіжна збірна України з футболу дізналася суперників у відборі до Євро-2021

Підопічні Олександра Головка потрапили до групи 8 кваліфікації чемпіонату Європи.

Сьогодні у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування кваліфікації чемпіонату Європи-2021 серед молодіжних збірних. Імена своїх суперників у відбірному турнірі Євро-2021 (U-21) дізналася й команда України.

Підопічні Олександра Головка волею жереба потрапили до групи 8. Їхніми суперниками стали команди Данії, Румунії, Фінляндії, Північної Ірландії та Мальти, повідомляє сайт ФФУ.

Загалом у боротьбі за вихід до фінальної частини молодіжного Євро-2021 візьмуть участь 53 збірні. Угорщина і Словенія як господарі турніру отримали прямі перепустки.

Склад усіх груп відбірного турніру Євро-2021 (U-21)

Група 1: Італія, Швеція, Ісландія, Ірландія, Вірменія, Люксембург.

Група 2: Франція, Словаччина, Швейцарія, Грузія, Азербайджан, Ліхтенштейн.

Група 3: Англія, Австрія, Туреччина, Косово, Албанія, Андорра.

Група 4: Хорватія, Чехія, Греція, Шотландія, Литва, Сан-Марино.

Група 5: Сербія, Польща, Росія, Болгарія, Латвія, Естонія.

Група 6: Іспанія, Ізраїль, Чорногорія, Македонія, Казахстан, Фарерські о-ви.

Група 7: Португалія, Нідерланди, Норвегія, Білорусь, Кіпр, Гібралтар.

Група 8: Данія, Румунія, УКРАЇНА, Фінляндія, Північна Ірландія, Мальта.

Група 9: Німеччина, Бельгія, Уельс, Боснія і Герцеговина, Молдова.

У фінальній частині молодіжного Євро-2021 виступатимуть 12 команд: Угорщина та Словенія як господарі турніру та ще 10 збірних, які пройдуть за результатами відбору (дев'ять переможців груп та переможець плей-офф, в якому гратимуть дві найкращі другі команди).

Групові матчі пройдуть починаючи з березня 2019 року і закінчуючи жовтнем 2020 року. Стикові матчі відбудуться 9-17 листопада 2020-го. Фінальний турнір в Угорщині та Словенії пройде в червні 2021-го.