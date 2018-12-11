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Ракицький і Тайсон готові зіграти у матчі Шахтар - Ліон

12:00, 11 грудня 2018
Футбол
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Ярослав Ракицький / sport.obozrevatel.com

Захисник Ярослав Ракицький, а також півзахисник Тайсон повернулися до загальної групи гірників. Про це повідомляє «Футбол 1».

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Обидва гравці пропустили поєдинок 18-го туру УПЛ з «Маріуполем» (3:0), а Ракицький не грав також у матчі 5-го туру Ліги чемпіонів з "Хоффенхаймом". За словами наставника гірників Паулу Фонсеки, у гравця був зламаний палець на нозі.

Тепер і Ракицький, і Тайсон зможуть взяти участь в матчі з «Ліоном».

Також у загальній групі донецької команди працює півзахисник Максим Малишев. А ось півзахисник Дентіньо і захисник Іван Ордець тренуються окремо від інших.

Як повідомляв УНІАН, поєдинок «Шахтар» – «Ліон» відбудеться 12 грудня в Києві на НСК «Олімпійський». Початок – 22.00. Гірники у разі перемоги вийдуть у плей-офф Ліги чемпіонів.

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Теги: #ФК Шахтар#Тайсон Шахтар#Ярослав Ракицький