В Англії введуть заборону на рекламу букмекерів у футбольних трансляціях

Головною причиною заборони є реклама недобросовісних букмекерів, чия робота ніяк не регулюється.

Асоціація азартних ігор, що поєднує найбільших букмекерів Великобританії, хоче домогтися заборони реклами букмекерів під час трансляцій футбольних матчів.

Букмекери висловили стурбованість широкою поширеністю реклами, яка, на їхню думку, може завдати шкоди.

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Основна причина – реклама недобросовісних букмекерів, які працюють тільки в інтернеті і ніяк не регулюються. Її частка становить 80%.

Очікується, що рекламу букмекерів не будуть показувати під час будь-яких прямих трансляцій спортивних подій, окрім кінних перегонів, оскільки цей вид спорту дуже залежить від ставок, повідомляє The Times.

Експерти галузі вказують на те, що наступним кроком по боротьбі із залежністю від азартних ігор може стати заборона на спонсорство букмекерами футбольних клубів. В даний час майже 60% команд двох вищих футбольних ліг в Англії розміщують на своїх футболках логотипи букмекерських компаній.