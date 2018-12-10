Легендарний голкіпер Шовковський приручив лева (фото, відео)
18:41, 10 грудня 2018Футбол
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Свого нового домашнього улюбленця Шовковський показав у соцмережах.
Александр Шовковский / ФК "Динамо"
Легендарний екс-воротар "Динамо", один з тренерів національної збірної України з футболу Олександр Шовковський став господарем левеняти.
Фотографією з маленьким левенятком поділилася в Instаgram дівчина Шовковського - Марина Кутєпова. "Ось такий у нас чудовий день! Дякую, друзі!" - написала подруга екс-футболіста.
Відреагував на нового члена своєї родини і сам легендарний голкіпер, який виклав фото і відео з левеня на своїй сторінці у Facebook.
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