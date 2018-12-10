Легендарний голкіпер Шовковський приручив лева (фото, відео)

Свого нового домашнього улюбленця Шовковський показав у соцмережах.

Легендарний екс-воротар "Динамо", один з тренерів національної збірної України з футболу Олександр Шовковський став господарем левеняти.

Фотографією з маленьким левенятком поділилася в Instаgram дівчина Шовковського - Марина Кутєпова. "Ось такий у нас чудовий день! Дякую, друзі!" - написала подруга екс-футболіста.

Відреагував на нового члена своєї родини і сам легендарний голкіпер, який виклав фото і відео з левеня на своїй сторінці у Facebook.