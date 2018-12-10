60 дітей побували на тренуванні Шахтаря і отримали новорічні подарунки з рук гравців

Вже четвертий рік поспіль на одне з останніх тренувань в гості до «гірників» приїжджають юні вболівальники.

Тренування «Шахтаря» відвідали діти-переселенці, яких команда привітала з наступаючими святами.

Ініціаторами акції виступили Фонд Ріната Ахметова і фонд Shakhtar Social, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

Вже четвертий рік поспіль на одне з останніх тренувань в гості до «гірників» приїжджають юні вболівальники. Сьогодні це були 60 дітей-переселенців, у тому числі діти з будинків сімейного типу. Перший сюрприз чекав їх ще перед заняттям: в Святошино дітей привезли справжні клубні автобуси «Шахтаря». А на полі хлопців і дівчат зустріли гравці і тренери команди, які з радістю спілкувалися, фотографувалися і роздавали автографи.

– Для дітей нічого не шкода! Вони для мене багато значать, тому я із задоволенням беру участь у таких акціях і раджу всім підтримувати подібні ініціативи, – каже воротар «Шахтаря» Андрій Пятов.

– Коли навчався в Академії, завжди мріяв про зустріч з гравцями першої команди, – згадує захисник «гірників» Микола Матвієнко. – Думаю, така увага приємна і важлива для дітей. Може, для когось це послужить стимулом займатися футболом.

Звичайно, хлопці не впустили можливості пограти у футбол зі своїми кумирами. Кілька перепасовок і забитий гол – такі моменти запам'ятовуються надовго.

– Люблю «Шахтар», тому що він завжди перемагає! – ділилися своїми враженнями діти, а ще відзначали, що треба брати приклад з гравців і вчитися у них, щоб стати справжнім спортсменом.

Природно, не обійшлося і без подарунків. З рук футболістів і тренерів «Шахтаря» хлопці отримали новорічні набори, де були м'ячі, комплект форми, сувеніри та солодощі. А команда зарядилася позитивною енергією напередодні найважливішого матчу Ліги чемпіонів з «Ліоном», який відбудеться в цю середу, 12 грудня, на НСК «Олімпійський» (квитки вже у продажу).