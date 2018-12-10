У зйомках новорічного ролика Шахтаря взяла участь Міс Україна

Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека "вперше за довгий час займався творчістю".

В одній із київських студій відбулися зйомки святкового ролика за участю головного тренера і гравців Шахтаря, а також їх чарівних гостей.

Героями новорічного відео стали головний тренер «гірників» Паулу Фонсека, гравці Марлос, Андрій П'ятов, Тарас Степаненко, Жуніор Мораєс, Сергій Кривцов, Віктор Коваленко і Михайло Мудрик, а також чарівні Поліна Ткач, володарка титулу «Міс Україна – 2017», і Діана Мироненко, переможниця конкурсу «Міс Україна Земля – 2017», повідомляє офіційний сайт гірників.

Учасники на кілька годин поринули у казкову атмосферу чудес.

Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека зазначив "Сьогодні вперше за довгий час займався творчістю. Навіть не згадаю, коли востаннє робив щось своїми руками. Було здорово!"

А голкіпер команди Андрій П'ятов, у свою. чергу, зазначив: "ми Всі, як діти, теж чекаємо свят. Зйомки пройшли дуже душевно і весело! Думаю, уболівальникам сподобається".

"Фінальну версію відео можна буде побачити в переддень Нового року. Слідкуйте за новинами і оновленнями сторінок клубу в соцмережах!", - закликають уболівальників в донецькому клубі