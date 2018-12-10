Динамо стало першою командою в УПЛ, що підкорила рубіж у 600 перемог

Найчастіше кияни перемагали "Ворсклу" - 36 разів.

Київське "Динамо", перегравши у рамках 18-го туру УПЛ львівські "Карпати" (4:0), здобуло ювілейну, 600-ту перемогу в чемпіонатах України.

Столичний клуб став першим, хто підкорив рубіж 600 перемог в УПЛ. Про це повідомляє офіційний сайт української Прем'єр-ліги.

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332 рази динамівці вигравали вдома і 268 разів – у гостях. Зафіксовано 23 варіанти переможних рахунків "Динамо", а найчастіше динамівці святкували успіх з рахунками 1:0 (123 рази) та 2:0 (116). Найчастіше кияни перемагали "Ворсклу" – 36 разів, «Дніпро» та «Чорноморець» – по 35. Найбільша перемога "Динамо" – над "Маріуполем" (рахунок 9:0 був зафіксований у 2010 році).

Як повідомляв УНІАН, завдяки перемозі над "Карпатами", а також поразці "Олександрії" у грі з ФК "Львів" київське "Динамо" знову піднялося на другу сходинку в УПЛ. Відрив від "Шахтаря" складає 7 очок.