Shakhtar Social створює футбольну команду для дівчаток

У Харкові пройшло перше заняття за участю 30 дівчаток у віці 6-7 років.

У Харкові створюється футбольна команда для дівчаток, вік яких становить 6-7 років.

Команда буде створена за ініціативою Shakhtar Social, повідомляє офіційний сайт футбольного клубу Шахтар.

Дві групи займалися протягом години: діти виконували вправи на спритність, координацію і дриблінг, а також відпрацьовували різні ігрові елементи.

За підсумками перегляду буде сформована перша футбольна команда дівчаток. Відбір триває.

"Запрошуємо дівчаток 2011 і 2012 року народження харківський спортивний комплекс «Хвиля» (вул. Астрономічна, 7а) в понеділок, середу і п'ятницю. Тренування стартують вже 10 грудня. Для реєстрації звертайтеся за телефоном 0 800 300 314", - йдеться в повідомленні ФК Шахтар.

Проект буде реалізовуватися фондом Shakhtar Social в рамках партнерства з Фондом народонаселення ООН в Україні (UNFPA Ukraine).