Shakhtar Social створює футбольну команду для дівчаток
У Харкові створюється футбольна команда для дівчаток, вік яких становить 6-7 років.
Команда буде створена за ініціативою Shakhtar Social, повідомляє офіційний сайт футбольного клубу Шахтар.
Дві групи займалися протягом години: діти виконували вправи на спритність, координацію і дриблінг, а також відпрацьовували різні ігрові елементи.
За підсумками перегляду буде сформована перша футбольна команда дівчаток. Відбір триває.
"Запрошуємо дівчаток 2011 і 2012 року народження харківський спортивний комплекс «Хвиля» (вул. Астрономічна, 7а) в понеділок, середу і п'ятницю. Тренування стартують вже 10 грудня. Для реєстрації звертайтеся за телефоном 0 800 300 314", - йдеться в повідомленні ФК Шахтар.
Проект буде реалізовуватися фондом Shakhtar Social в рамках партнерства з Фондом народонаселення ООН в Україні (UNFPA Ukraine).