Головним арбітром матчу Шахтар - Ліон буде кривдник Андрія Шевченка

Команди розсудить голландець Бьорн Куйперс.

Стали відомі імена арбітрів, які будуть працювати на матчі 6-го туру групового турніру Ліги чемпіонів «Шахтар» - «Ліон».

Головним рефері поєдинку призначений відомий голландський суддя Бьорн Куйперс. Його асистенти - Сандер ван Рукел і Ервін Зейнстра, які також представляють Нідерланди. Додатковими асистентами призначені Денніс Хіглер і Пол ван Букел з Голландії. Голландець Маріо Дікс буде четвертим арбітром. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Цікавий факт - Бьорн Куйперс є єдиним арбітром, який показав червону картку Андрію Шевченку за час його професійної кар'єри (цей випадок трапився у 2011 році в матчі "Динамо" і португальської "Браги").

Нагадаємо, поєдинок "Шахтар" - "Ліон" відбудеться в середу, 12 грудня о 22:00 за київським часом. Матч пройде в Києві на НСК "Олімпійський".

Як повідомляв УНІАН, президент "Динамо" Ігор Суркіс закликав українських уболівальників прийти на стадіон і підтримати "Шахтар".