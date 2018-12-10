Суперник Шахтаря в Лізі чемпіонів Хоффенхайм використовує чудеса технічного прогресу (відео)

"Хоффенхайм", що представляє селище з населенням 3 тисячі осіб, використовує передові спеціальні технології, що дозволяють збирати всю можливу інформацію про гравців.

Один з суперників донецького "Шахтаря" в груповому турнірі Ліги чемпіонів німецький "Хоффенхайм", що представляє селище з населенням 3 тисячі осіб, використовує передові спеціальні технології, які дозволяють збирати всю можливу інформацію про футболістів.

Про це повідомляється в сюжеті проекту FootballHub.

Біля тренувального поля на базі клубу стоїть величезний екран. Він дозволяє головному тренеру "Хоффенхайма" Юліану Нагельсманну протягом заняття моделювати вправи, а також вказувати на помилки підопічних.

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"Хоффенхайм" - молода команда і тому ми давно зрозуміли: щоб бути успішними, треба впроваджувати новаторські ідеї. Дані, які ми збираємо, можна аналізувати і застосовувати в своїх цілях. Ми маємо індивідуальні профілі всіх гравців і ми аналізуємо, як зробити їх сильніше. У нас велика кількість показників та статистики: починаючи від того, чим харчується гравець, і що йому треба їсти, щоб він краще почувався". - зазначив Рафаель Гоффнер, голова відділу інновацій "Хоффенхайма".

"Наші футболісти мають сенсори під час тренувань. Але цифри - не головне. Технології можуть показати, що гравець не в найкращому стані, проте тренер може поговорити з ним і, якщо відчує особливу мотивацію футболіста, він буде грати.

Перед тим, як підписати новачка, ми проводимо цілий ряд досліджень. Перевіряємо швидкість бігу, як він стрибає, як насичується киснем його кров під час тренування. Цей мікс показує, чи здатний футболіст грати на рівні Бундесліги", - додав Гоффнер.

Нагадаємо, "Хоффенхайм" втратив шанси на потрапляння в плей-офф Ліги чемпіонів після поразки від "Шахтаря" (2:3) у себе вдома.