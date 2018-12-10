Роналду спростував чутки про одруження

Візит до церкви не був пов'язаний з вінчанням.

Зірка туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду заявив, що не має наміру одружуватися найближчим часом.

"Я ходжу в церкву щотижня. Я католик і приходжу подякувати Богові за все, що він мені дає. Я не прошу, дякую за те, що він захищає мою родину та друзів. Я змінюю церкву щотижня, тому що в Турині їх багато, можна вибрати. Папараці зловили мене в цей момент і вирішили, що я одружуся. Я не знаю, як складеться моє майбутнє, але в даний час у мене немає планів вступати в шлюб", – зізнався Роналду в інтерв'ю sportfair.it.

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Відзначимо, що недавно в ЗМІ з'явилися чутки про одруження Роналду після того, як він зі своєю дівчиною Джорджиною був відстежений на вході в одну з церков Турина.

Кріштіану Роналду разом зі своєю подругою виховує чотирьох дітей. Троє з них - від сурогатних матерів (восьмирічний син Кріштіану-молодший і близнюки Єва і Матео). У листопаді 2017-го Джорджина Родрігес народила футболістові дівчинку, яку батьки назвали Алана Мартіна.