Захисник ФК Львів Адамюк визнаний кращим гравцем 18-го туру УПЛ, Бакалов став кращим тренером

ФК "Львів" обіграв на виїзді "Олександрію".

Українська Прем'єр-ліга оголосила лауреатів 18-го туру змагань, який відбувся в минулі вихідні. Захисник команди ФК "Львів" Володимир Адамюк, який забив два м'ячі у ворота "Олександрії" у виїзній зустрічі, визнаний кращим гравцем туру.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

27-річний футболіст здобув перемогу за підсумками голосування експертів, на один бал випередивши капітана "Динамо" Віктора Циганкова.

У свою чергу, кращим тренером 18-го туру визнаний наставник "Львова" Юрій Бакалов.

Нагадаємо, ФК "Львів" на виїзді завдав поразки (2:1) одному з лідерів - "Олександрії", яка до цього туру йшла на другому місці, однак після поразки в останньому офіційному матчі року пропустила на другу сходинку "Динамо".