Футболісти Динамо відвідали військовий госпіталь

Динамівці традиційно відвідали поранених бійців АТО.

Футболісти київського «Динамо» відвідали поранених бійців АТО у Центральному клінічному військовому госпіталі.

Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.

З пораненими бійцями поспілкувалися Георгій Бущан, Віталій Миколенко, Артем Шабанов, Артем Бесєдін та Микола Шапаренко. Вони також зробили фото на пам'ять.

Як повідомляв УНІАН, президент динамівців Ігор Суркіс закликав всіх українських уболівальників підтримати на "Олімпійському" і "Динамо", і "Шахтар", які цього тижня проведуть матчі єврокубків.