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Футболісти Динамо відвідали військовий госпіталь

12:29, 10 грудня 2018
Футбол
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Гравці "Динамо" відвідали бійців АТО / twitter.com

Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.

З пораненими бійцями поспілкувалися Георгій Бущан, Віталій Миколенко, Артем Шабанов, Артем Бесєдін та Микола Шапаренко. Вони також зробили фото на пам'ять.

Як повідомляв УНІАН, президент динамівців Ігор Суркіс закликав всіх українських уболівальників підтримати на "Олімпійському" і "Динамо", і "Шахтар", які цього тижня проведуть матчі єврокубків.

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Теги: #українські військові#Динамо Київ