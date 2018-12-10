Роналду: я не сумую за Мессі, але хочу, щоб він приїхав в Італію

Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі більше не грають в одному чемпіонаті, як це було раніше.

Нападник «Ювентуса» Кріштіану Роналду відповів на питання, чи сумує він за форвардом «Барселони» Ліонелем Мессі після того, як пішов з «Реала» і перебрався в Італію.

"Ні, не сумую. Я грав в Англії, Іспанії, Італії, Португалії, я багато виграв зі своїми командами. Поки Ліонель залишається в Іспанії, можливо, він потребує мене більше. Життя - це виклик, мені це подобається, і мені подобається робити людей щасливими", - зазначив Роналду.

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"Я хотів би, щоб Мессі коли-небудь приїхав грати в Італію. Як і я, він приймає виклик. Але якщо він щасливий там, то я поважаю його вибір. Він фантастичний гравець, хороший хлопець. Це моє нове життя, і я щасливий", - цитує португальського футболіста La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду виступає за туринський "Ювентус" з літа 2018 року.

Володарем Золотого м'яча-2018 став хорват Лука Модріч із "Реала", який перервав 10-річну гегемонію Кріштіану Роналду і Ліонеля Мессі.