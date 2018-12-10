Рівер Плейт в 4-й раз виграв Кубок Лібертадорес, в епічному дербі в Мадриді обігравши Бока Хуніорс

Фінальну битву двох аргентинських клубів вирішили проводити в Мадриді на переповненому "Сантьяго Бернабеу".

У Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" завершився вирішальний поєдинок Кубка Лібертадорес з футболу - одного з найпрестижніших на планеті, в якому визначається найкращий клуб Південної Америки.

У фіналі 2018 року зустрічалися два аргентинських гранди - "Рівер Плейт" і "Бока Хуніорс", при цьому вперше за 58-річну історію змагань у вирішальному поєдинку грали команди з одного міста - Буенос-Айреса.

Після нічиєї в першому матчі (2:2), який відбувся на полі "Бока Хуніорс", у другому поєдинку перемогу святкував "Рівер Плейт" - 3:1. Таким чином, "Мільйонери" (прізвисько "Рівер Плейт") в четвертий раз в історії стали володарями Кубка Лібертадорес.

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На 44-й хвилині футболісти "Бока Хуніорс" відкрили рахунок - Бенедетто реалізував вихід віч-на-віч. Пратто зрівняв рахунок на 68-й хвилині.

Згідно з регламентом, за рахунку 1:1 (3:3 в сумі) були призначені додаткові два тайми по 15 хвилин. Вже на самому початку овертайму "Бока Хуніорс" залишився в меншості - червону картку отримав Барріос.

На 109-й хвилині Кінтеро шикарним дальнім ударом під переладину вивів "Рівер Плейт" вперед - 2:1. Суперники всіма силами намагалися відігратися, перетворивши воротаря Естебана Андраду у польового гравця, однак на 122-й хвилині крапку в матчі поставив Мартінес, який вийшов на порожні ворота і зробив рахунок 3:1.

Нагадаємо, що 24 листопада матч між командами в Буенос-Айресі був зірваний: уболівальники «Рівер Плейт» напали на автобус з футболістами «Бока Хуніорс», в результаті чого в автобусі були вибиті шибки, а кілька гравців отримали порізи від осколків. Поліція в результаті хуліганських дій фанатів заарештувала 29 осіб. Керівництво Американської футбольної конфедерації прийняло рішення провести поєдинок в Європі.