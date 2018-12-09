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Шахтар продав вже 20 тисяч квитків на матч Ліги чемпіонів з Ліоном у Києві

19:55, 09 грудня 2018
Футбол
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Шахтар закликає киян підтримати команду у вирішальному матчі єврокубка / football.ua

Про це йдеться в повідомленні в офіційному акаунті ФК Шахтар у Twitter.

Нагадаємо, що перемога в цьому матчі гарантує донеччанам вихід в плей-офф Ліги чемпіонів 1/8 фіналу.

Матч відбудеться на НСК Олімпійський у середу, 12 грудня. Початок гри - о 22.00.

Квитки продаються на спеціальному сервісі ESPORT і в касах НСК Олімпійський.

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Теги: #УЄФА#Ліга чемпіонів#ФК Шахтар