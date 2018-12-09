Шахтар продав вже 20 тисяч квитків на матч Ліги чемпіонів з Ліоном у Києві
19:55, 09 грудня 2018Футбол
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Матч відбудеться на НСК Олімпійський 12 грудня.
Шахтар закликає киян підтримати команду у вирішальному матчі єврокубка / football.ua
Футбольний клуб Шахтар (Донецьк) продав вже 20 тисяч квитків на матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти французького Ліона.
Про це йдеться в повідомленні в офіційному акаунті ФК Шахтар у Twitter.
Нагадаємо, що перемога в цьому матчі гарантує донеччанам вихід в плей-офф Ліги чемпіонів 1/8 фіналу.
Матч відбудеться на НСК Олімпійський у середу, 12 грудня. Початок гри - о 22.00.
Квитки продаються на спеціальному сервісі ESPORT і в касах НСК Олімпійський.
Цифра дня. 20 тисяч квитків на гру #ШахтерЛион в Києві вже продані!— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 9 грудня 2018 р.
Підтримайте нас на НСК «Олімпійський» 12 грудня!
Квитки на суперматч Ліги чемпіонів: https://t.co/4qJjPADGgo. pic.twitter.com/vj2ZPfum0J
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