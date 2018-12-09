Шахтар продав вже 20 тисяч квитків на матч Ліги чемпіонів з Ліоном у Києві

Матч відбудеться на НСК Олімпійський 12 грудня.

Футбольний клуб Шахтар (Донецьк) продав вже 20 тисяч квитків на матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти французького Ліона.

Про це йдеться в повідомленні в офіційному акаунті ФК Шахтар у Twitter.

Нагадаємо, що перемога в цьому матчі гарантує донеччанам вихід в плей-офф Ліги чемпіонів 1/8 фіналу.

Матч відбудеться на НСК Олімпійський у середу, 12 грудня. Початок гри - о 22.00.

Квитки продаються на спеціальному сервісі ESPORT і в касах НСК Олімпійський.