Ігор Суркіс: закликаю всіх українських уболівальників підтримати на "Олімпійському" і Динамо, і Шахтар

Два українських гранди зіграють у Києві на одному і тому ж стадіоні з інтервалом у добу.

Президент «Динамо» Ігор Суркіс закликав українських уболівальників підтримати наступного тижня на НСК «Олімпійський» і «Динамо», і «Шахтар».

Про це президент київського клубу заявив у коментарі сайту dynamo.kiev.ua.

Як відомо, поєдинок «Шахтаря» повинен був відбутися в Харкові, але був перенесений з цього міста у зв'язку з введенням в Харківській області воєнного стану. УЄФА звернувся з проханням до київського «Динамо» дозволити провести матч «Шахтаря» на НСК «Олімпійський» 12 грудня та отримав схвалення. У підсумку, УЄФА схвалив проведення на головному стадіоні України двох єврокубкових поєдинків поспіль.

«Ми свідомо пішли на цей крок, відштовхуючись, насамперед, від того, що «Шахтар» - це українська команда. Так, безумовно, стан поля на наступний день після проведення поєдинку «Шахтар» - «Ліон» буде не найкращим, але, з іншого боку, ми ж все-таки вже вирішили своє турнірне завдання в Лізі Європи.

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«Шахтар» же своє завдання виходу з групи поки не вирішив - це гірникам належить зробити саме в поєдинку з «Ліоном». Тому вважаю, що і всі українські вболівальники, і взагалі всі ті, хто пов'язує себе з футболом, повинні прийти на «Олімпійський» не тільки в четвер, але і в середу, і підтримати нашу українську команду.

Це моя думка. Вважаю, що кожен український уболівальник завжди повинен підтримувати на європейській арені будь-яку українську команду. І заради престижу України, і заради рейтингу наших клубів.

«Шахтар» потрапив в таку ситуацію, що вже довго змушений грати не вдома. Зараз ситуація для них ще більше посилилася: в мирному місті Харків, де «Шахтар» проводить свої домашні поєдинки, ввели воєнний стан. Але УЄФА на такі речі дивиться зовсім не так, як ФФУ. Їм не потрібні ніякі листи. І ніхто не їде на автобусі «Шахтаря» або «Ліона» у Харків - всі погоджуються з тим, що матч у цьому місті зараз проводити не можна.

Тепер поєдинок «Шахтар» - «Ліон» відбудеться в Києві. І в цій ситуації я можу тільки ще раз закликати всіх українських уболівальників підтримати наступного тижня на «Олімпійському» дві українські команди - «Динамо» і «Шахтар». Саме таким чином ми покажемо, як вміємо домовлятися», - сказав Ігор Суркіс.

Нагадаємо, в найближчий четвер, 13 грудня, «Динамо» зіграє на «Олімпійському» з чеським «Яблонцем» у 6-му турі групового турніру Ліги Європи. А днем раніше на цьому ж стадіоні відбудеться поєдинок 6-го туру Ліги чемпіонів «Шахтар» - «Ліон».