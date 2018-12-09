Олександрія програла в УПЛ і втратила друге місце в таблиці, пропустивши вперед Динамо

Один із лідерів чемпіонату України поступився вдома "Львову".

У рамках 18-го туру Прем'єр-ліги відбувся матч "Олександрія" - "Львів". Господарі, які до цього туру посідали друге місце в турнірній таблиці, зазнали сенсаційної поразки - 1:2.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Футболісти ФК "Львів" відкрили рахунок вже на 2-й хвилині. Після навісу зі штрафного Адамюк з метра переграв голкіпера "Олександрії" Паньківа. Наприкінці першої півгодини гри Адамюк оформив дубль після довгої передачі Мартана з центру поля. Адамюку лише залишалося прийняти і покласти м'яч від штанги у дальній кут. 0:2.

У другому таймі "Олександрія" почала штурм воріт "Львова". На 72-й хвилині лише штанга врятувала львів'ян після удару Сітало.

На 84-й хвилині інтрига ожила - той же Сітало метрів з 13-ти пробив, голкіпер врятував ворота, але на добиванні Шендрик був холоднокровний. 1:2.

Завдяки воротарю гостей Олександру Бандурі "Львів" більше не пропустив.

Таким чином, львів'яни набрали 23 очки і залишаються на 8-му місці, а ось "Олександрія" після звітного туру опустилася на третю позицію, пропустивши вперед "Динамо".