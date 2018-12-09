Гравці Динамо запросили вболівальників на останній матч команди в 2018 році (відео)
17:24, 09 грудня 2018Футбол
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У четвер, 13 грудня "біло-сині", які вже гарантували собі перемогу в групі Ліги Європи, прийматимуть чеський "Яблонець".
facebook.com/fcdynamoua
Київське "Динамо" опублікувало відеоролик, в якому гравці команди запрошують вболівальників відвідати матч 6-го туру Ліги Європи "Динамо" - "Яблонець".
Цікаво, що до вболівальників звернулися і два бразильці - Че Че і Сідклей.
Перший вразив своїм знанням російської мови, якою він вже цілком впевнено володіє. Принаймні, якщо судити по відео.
Матч "Динамо" - "Яблонець" відбудеться у четвер, 13 грудня, у Києві. Початок зустрічі о 19:55.
"Динамо" вже гарантувало собі вихід в плей-офф Ліги Європи з першого місця в групі.
Нагадаємо, що в суботу "Динамо" розгромило на виїзді "Карпати" - 4:0.
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