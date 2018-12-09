Гравці Динамо запросили вболівальників на останній матч команди в 2018 році (відео)

У четвер, 13 грудня "біло-сині", які вже гарантували собі перемогу в групі Ліги Європи, прийматимуть чеський "Яблонець".

Київське "Динамо" опублікувало відеоролик, в якому гравці команди запрошують вболівальників відвідати матч 6-го туру Ліги Європи "Динамо" - "Яблонець". Цікаво, що до вболівальників звернулися і два бразильці - Че Че і Сідклей. Перший вразив своїм знанням російської мови, якою він вже цілком впевнено володіє. Принаймні, якщо судити по відео. Матч "Динамо" - "Яблонець" відбудеться у четвер, 13 грудня, у Києві. Початок зустрічі о 19:55. "Динамо" вже гарантувало собі вихід в плей-офф Ліги Європи з першого місця в групі. Нагадаємо, що в суботу "Динамо" розгромило на виїзді "Карпати" - 4:0.

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