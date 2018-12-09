Олімпік та Десна поділили очки в матчі Прем'єр-ліги

Команди обмінялися голами у другому таймі.

У матчі 18-го туру УПЛ "Олімпік" зіграв внічию з "Десною". Матч відбувся у Києві на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського і завершився з рахунком 1:1.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Перший тайм пройшов без забитих голів.

Після перерви, на 60-й хвилині рахунок вдалося відкрити "Олімпіку" - Євген Пасіч обвідним ударом відправив м'яч у сітку воріт "Десни".

Гості відігралися вже через три хвилини зусиллями Дениса Фаворова, який відгукнувся на подачу Єгора Картушова.

Таким чином, "Олімпік" завдяки нічиєї набрав 19 очок і залишився на 9-му місці.

"Десна" з 24 очками посідає шосте місце в турнірній таблиці УПЛ.