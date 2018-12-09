Олімпік та Десна поділили очки в матчі Прем'єр-ліги
16:03, 09 грудня 2018Футбол
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Команди обмінялися голами у другому таймі.
facebook.com/fcolympicdonetsk
У матчі 18-го туру УПЛ "Олімпік" зіграв внічию з "Десною". Матч відбувся у Києві на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського і завершився з рахунком 1:1.
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Перший тайм пройшов без забитих голів.
Після перерви, на 60-й хвилині рахунок вдалося відкрити "Олімпіку" - Євген Пасіч обвідним ударом відправив м'яч у сітку воріт "Десни".
Гості відігралися вже через три хвилини зусиллями Дениса Фаворова, який відгукнувся на подачу Єгора Картушова.
Таким чином, "Олімпік" завдяки нічиєї набрав 19 очок і залишився на 9-му місці.
"Десна" з 24 очками посідає шосте місце в турнірній таблиці УПЛ.
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