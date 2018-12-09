У центрі Києва з'явилося гігантське промо до матчу Шахтар - Ліон

Промо розміщено на фасаді ТРЦ Гуллівер, розташованого біля НСК Олімпійський.

У самому центрі Києва, в декількох хвилинах ходьби від Бессарабського ринку і НСК Олімпійський з'явилося гігантське промо до матчу Ліги чемпіонів Шахтар - Ліон.

Промо розміщено на фасаді ТРЦ Гуллівер, повідомляється в офіційному Twitter ФК Шахтар.

Як повідомляв УНІАН, матч проти Ліона стане вирішальним для донецької команди у боротьбі за плей-офф ЛЧ - 1/8 фіналу. Гірникам потрібна в цьому матчі тільки перемога.

Квитки на гру Ліги чемпіонів Шахтар - Ліон вже з'явилися в касах НСК Олімпійський.