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У центрі Києва з'явилося гігантське промо до матчу Шахтар - Ліон

14:59, 09 грудня 2018
Футбол
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Шахтар зіграє з Ліоном 12 грудня у Києві / shakhtar.com

У самому центрі Києва, в декількох хвилинах ходьби від Бессарабського ринку і НСК Олімпійський з'явилося гігантське промо до матчу Ліги чемпіонів Шахтар - Ліон.

Промо розміщено на фасаді ТРЦ Гуллівер, повідомляється в офіційному Twitter ФК Шахтар.

Як повідомляв УНІАН, матч проти Ліона стане вирішальним для донецької команди у боротьбі за плей-офф ЛЧ - 1/8 фіналу. Гірникам потрібна в цьому матчі тільки перемога.

Квитки на гру Ліги чемпіонів Шахтар - Ліон вже з'явилися в касах НСК Олімпійський.

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Теги: #УЄФА#Ліга чемпіонів#ФК Шахтар