У центрі Києва з'явилося гігантське промо до матчу Шахтар - Ліон
14:59, 09 грудня 2018Футбол
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Промо розміщено на фасаді ТРЦ Гуллівер, розташованого біля НСК Олімпійський.
Шахтар зіграє з Ліоном 12 грудня у Києві / shakhtar.com
У самому центрі Києва, в декількох хвилинах ходьби від Бессарабського ринку і НСК Олімпійський з'явилося гігантське промо до матчу Ліги чемпіонів Шахтар - Ліон.
Промо розміщено на фасаді ТРЦ Гуллівер, повідомляється в офіційному Twitter ФК Шахтар.
Як повідомляв УНІАН, матч проти Ліона стане вирішальним для донецької команди у боротьбі за плей-офф ЛЧ - 1/8 фіналу. Гірникам потрібна в цьому матчі тільки перемога.
Квитки на гру Ліги чемпіонів Шахтар - Ліон вже з'явилися в касах НСК Олімпійський.
Масштабне промо матчу #ШахтерЛион. Київ, ТРЦ Gulliver.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 9 грудня 2018 р.
Квитки на поєдинок Ліги чемпіонів на НСК «Олімпійський» ⬇https://t.co/4qJjPADGgopic.twitter.com/GGtuhxCCrS
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