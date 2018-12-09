Правоохоронці жорстоко побили одеських ультрас за банер про Кремль - волонтер

Людей клали обличчям в асфальт, били ногами та палицями - затримано більше 20 уболівальників.

В Одесі після матчу Прем'єр-ліги Чорноморець - Ворскла правоохоронці побили фанатів місцевого "Чорноморця".

Приводом для інциденту, за словами самих правоохоронців, стали банери з назвами українських кораблів, захоплених під час недавнього інциденту в Азовському морі - "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу" і гасло-заклик "Кремль, покайся", повідомляє волонтер Роман Синіцин на своїй сторінці у Facebook.

За словами блогера, "відразу після матчу - під сектором - людей клали на землю обличчям в асфальт, а тих хто питав: "за що?", били ногами і кийками. В результаті, більше 20 людей затримані, зараз до них їдуть адвокати".

На фанатів заводять справи за статтею "дрібне хуліганство".

За словами блогера, представники правоохоронних органів у приватних розмовах зазначають, що "за банер, надійшла команда робити жорстко".

Як повідомляв УНІАН, матч Чорноморець - Ворскла завершився в Одесі мінімальною перемогою гостьової команди з рахунком 0:1.