Півзахисник Шахтаря Тайсон номінований на звання кращого бразильського гравця Європи

Гравець претендує на нагороду Samba Gold Trophy.

Гравець донецького "Шахтаря" Тайсон претендує на нагороду Золота самба, яка присвоюється кращому бразильцеві, який виступає за європейський клуб.

Всього на нагороду претендують тридцять виконавців, включаючи півзахисника Шахтаря, повідомляє Football.ua.

Повний список претендентів виглядає наступним чином:

Алекс Сандро (Ювентус), Алекс Теллес (Порту), Аліссон (Ліверпуль), Аллан (Наполі), Артур (Барселона), Каземіро (Реал), Давід Нерес (Аякс), Дуглас Коста (Ювентус), Едерсон (Манчестер Сіті), Фабіньо (Ліверпуль), Феліпе (Порту), Фернандіньо (Манчестер Сіті), Фернандо (Галатасарай), Філіпе Луїс (Атлетіко), Фред (Манчестер Юнайтед), Габріель Жезус (Манчестер Сіті), Жемерсон (Монако), Лукас Моура (Тоттенхем), Луїс Густаво (Марсель), Марсело (Реал), Маркіньос (ПСЖ), Міранда (Інтер), Неймар (ПСЖ), Філіппе Коутіньо (Барселона), Роберто Фірміні (Ліверпуль), Ришарлісон (Евертон), Тіаго Сілва (ПСЖ), Вілліан ("Челсі"), Вілліан Жозе (Сосьєдад), Тайсон (Шахтар).

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Samba Gold Trophy вручається з 2008 року, а першим її володарем став Кака. У минулому році приз отримав форвард ПСЖ Неймар.

Раніше повідомлялося, що Тайсон повинен відновитися до матчу проти Ліона