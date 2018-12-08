Ворскла з мінімальним рахунком обіграла Чорноморець в матчі Прем'єр-ліги
В Одесі на Чорноморець-Арена завершився матч 18-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому Чорноморець приймав полтавську Ворсклу і програв з мінімальним рахунком.
Матч завершився з рахунком 0:1, повідомляє офіційний сайт змагань.
Єдиний гольовий момент стався в самому початку матчу.
На 4-й хвилині гості розіграли кутовий зліва, Артур навісив, Карека пробив головою в дальній кут, голкіпер відбив, але на суперника. Чеснаков від лінії воріт відпасував м'яч у воротарський майданчик і Чижов в дотик пробив по центру - Литовченко знову вибив м'яч, але вже з-за лінії воріт.
У час, що залишився, гості зуміли впевнено втримати перемогу.
Таким чином, Ворскла набрала 27 очок і зберегла 5-е місце в турнірній таблиці ліги. У свою чергу, у Чорноморця, як і раніше, на рахунку 12 очок і 11-е місце в УПЛ.