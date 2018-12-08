Динамо обіграло Карпати з великим рахунком у гостьовому матчі Прем'єр-ліги

Гра у Львові завершилася з рахунком 0:4.

У Львові завершився матч 18-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому Карпати приймали київське Динамо.

Гра завершилася з рахунком 0:4, повідомляє офіційний сайт змагань.

Кияни володіли перевагою впродовж усієї гри і відкрили рахунок вже в середині першого тайму. На 28-й хвилині Циганков пробив зі штрафного метрів з тридцяти, і після рикошету від спини Ербеса, що стояв у стінці, м'яч влетів точно у дев'ятку воріт львів'ян.

А у другому таймі кияни довели рахунок до мінімального до великого. На 49-й хвилині Шапаренко зробив пас на хід Циганкову, який увірвався в штрафну і другим дотиком точно пробив повз голкіпера - дубль гравця киян. На 89-й хвилині пройшла комбінація дуже схожа на другий гол киян.Тепер передачу віддавав Вербич, а точній удар завдав Шапаренко. А вже в доданий арбітром час, на 90+1 хвилині після скидки Дуелунда увірвався в штрафну Циганков і точним ударом оформив хет-трик.

Таким чином, Динамо набрав 38 очок і вийшло на 2-е місце в поточній турнірній таблиці. Відставання від Шахтаря за підсумками осінньої частини сезону становить 7 балів. Олександрія, яка знаходилася раніше на 2-му місці свій матч проти ФК Львів проведе завтра і може повернутися на 2-ий рядок таблиці.