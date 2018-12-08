Вболівальники Інтера влаштували погром на стадіоні Ювентуса після програшу в Турині

Одне з ключових італійських протистояння завершилося з рахунком 1:0 на користь Ювентуса.

Фанати міланського Інтера влаштували безлади на стадіоні під час гостьового поєдинку 15-го туру італійської Серії А з Ювентусом в Турині, який пройшов напередодні.

Вболівальники Інтера під час гостьового матчу відірвали кілька сидінь на стадіоні Альянц-Ювентус, пошкодили туалети і навіть зіштовхнули жінку-стюарда з трибуни, повідомляє iSport з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Відзначається, що інциденти були пов'язані з тим, що ряду фанатів заборонили зайти на трибуни через квитки, оформлені на чужі імена.

Вболівальника, який виштовхнув співробітницю з трибуни стадіону, вже впізнали за допомогою камер відеоспостереження. Про стан жінки нічого не повідомляється.

Матч між Ювентусом та Інтером завершився мінімальною перемогою господарів - 1:0.

У цьому сезоні Серії А підопічні Массіміліано Алегрі здобули 14 перемог і одного разу зіграв внічию в 15 матчах. У той же час "Інтер" зазнав другої поразки в останніх чотирьох поєдинках.