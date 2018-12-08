Онлайн-відеотрансляція, Прем'єр-ліга, 18-й тур: Зоря - Арсенал-Київ

У Запоріжжі відбудеться матч 18-го туру чемпіонату України з футболу.

Сьогодні в Запоріжжі на " Славутич-Арені відбудеться матч 18-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому луганська Зоря прийме київський Арсенал.

На полі зійдуться команди, які займають 4-е і 12-е місця в турнірній таблиці УПЛ, повідомляє офіційний сайт змагань.

У матчі першого кола "Арсенал" з розгромним рахунком поступився Зорі в Києві - 0:5. І передумов для реваншу у командя В'ячеслава Грозного не видно абсолютно ніяких. Команда йде на останньому 12-му місці, маючи в активі лише 2 перемоги у 17 іграх, при 2 нічиїх та 13 поразках - 8 очок.

У свою чергу, Зоря, яка також не дуже стабільно виступає в нинішньому сезоні - 6 перемог, 7 нічиїх, 4 поразки - з 25 очками посідає 4-е місце в таблиці. Щоправда, відставання від трійки призерів становить 10 балів.

Матч Зоря - Арсенал-Київ почнеться в Запоріжжі в 14.00.

ТВ-трансляція - телеканал УНІАН.