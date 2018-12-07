Шахтар розтрощив Маріуполь у виїзному матчі чемпіонату України
Сьогодні в Маріуполі відбувся стартовий матч 19-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому Маріуполь приймав донецький Шахтар.
Гра завершилася з рахунком 0:3, повідомляє офіційний сайт змагань.
Господарі поля утримували рівність в рахунку з іменитим суперником до 60-ї хвилини гри, але в наступній 10-хвилинці пропустили відразу три голи.
На 62-й хвилині Бутко подав справа, захисники вибили м'яч, але атака гірників продовжилася, і Мораєс навісив зліва на дальній кут воротарського майданчика. Цим сповна скористався навісом Тарас Степаненко, який в падінні через себе пробив у протихід голкіперу - 0:1.
Через дві хвилини, на 64-й, Ісмаїлі з близької відстані розстріляв ворота - Худжамов відбив, але точно на Мораєса, який в дотик відправив м'яч у порожні ворота.
Нарешті, на 70-й хвилині Мораєс увірвався в карний майданчик справа і прострілив на лінію воротарського майданчика. Набігший Марлос випередив двох опікунів і в дотик пробив по центру воріт.
У час, що залишився гірники без складнощів втримали перемогу і закріпили лідерство в турнірній таблиці УПЛ. На даний момент у Шахтаря 45 очок у турнірній таблиці і команда йде на зимову перерву в ролі явного лідера змагань.