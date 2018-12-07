Шевченко хоче перенести матчі туру УПЛ заради інтересів збірної - журналіст

Ігри 22-го туру можуть перенести на інші дати.

Головний тренер національної збірної України з футболу Андрій Шевченко має намір пенести матчі туру Прем'єр-ліги.

Такою інформаціює поділився журналіст телеканалів Футбол 1/2 Ігор Бурбас у своєму Twitter.

"Андрій Шевченко ініціює перенесення матчів 22-го туру УПЛ навесні, аби надати збірній більше часу для підготовки до матчу з Португалією. Тепер пропозиція коуча має знайти підтримку клубів УПЛ", - написав журналіст.

Свій перший матч у відборі до Євро-2020 проти збірної України чемпіони Європи - команда Португалії - проведуть 22 березня 2019 в Лісабоні на стадіоні "Да Луш", початок - о 21.45 за київським часом.

Базовою датою проведення матчів 22-го туру є 16 березня.