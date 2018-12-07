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Шевченко хоче перенести матчі туру УПЛ заради інтересів збірної - журналіст

16:17, 07 грудня 2018
Футбол
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Шевченко має намір ініціювати перенесення матчів 22-го туру УПЛ / Фото Павла Кубанова, ФФУ

Такою інформаціює поділився журналіст телеканалів Футбол 1/2 Ігор Бурбас у своєму Twitter.

"Андрій Шевченко ініціює перенесення матчів 22-го туру УПЛ навесні, аби надати збірній більше часу для підготовки до матчу з Португалією. Тепер пропозиція коуча має знайти підтримку клубів УПЛ", - написав журналіст.

Свій перший матч у відборі до Євро-2020 проти збірної України чемпіони Європи - команда Португалії - проведуть 22 березня 2019 в Лісабоні на стадіоні "Да Луш", початок - о 21.45 за київським часом.

Базовою датою проведення матчів 22-го туру є 16 березня. 

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Теги: #футбол#збірна України#Андрій Шевченко