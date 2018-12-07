"Динамо" зацікавлене в придбанні центрального захисника "Лестера" Паскану

Футболіст хоче змінити клуб, оскільки останнім часом, як правило, не потрапляє в заявку на матчі.

У сферу інтересів київського "Динамо" входить центральний захисник Олександру Паскану, який на даний момент виступає в складі англійського "Лестера" U-23.

Також на футболіста претендує московський "Локомотив", повідомляє Footboom.

Судячи з усього, футболіст зацікавлений змінити обстановку, оскільки останнім часом, як правило, не потрапляє в заявку на матчі (в даному випадку головної команди), а ігрову практику підтримує, в основному, в поєдинках юнацької збірної Румунії.

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У той же час, на гравця поклали око тренери національної команди країни, і Паскану в результаті був викликаний до складу триколорових на матчі Ліги націй проти команд Литви (3:0 перемога Румунії) і Чорногорії (1:0), хоча в обох матчах просидів на лавці запасних.

Контракт 20-річного захисника з "Лестером" розрахований до 30 червня 2019 року.