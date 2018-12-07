Футболісти Арсеналу влаштували вечірку з горілкою і 70 дівчатами перед початком сезону
15:31, 07 грудня 2018Футбол
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За ніч гравці витратили від 25 до 30 тисяч фунтів.
Футболісти Арсеналу повеселилися на славу перед початком сезону / Reuters
Гравці лондонського Арсеналу за кілька днів до старту чемпіонату влаштували гучну вечірку.
На наданому відео можна помітити, як ряд футболістів, серед яких П'єр-Емерік Обамеянг, Олександр Ляказетт, Месут Езіл і Маттео Гендузі, вдихають з повітряних куль оксид азоту, і молодий французький півзахисник навіть починає втрачати свідомість, повідомляє SportArena з посиланням на The Sun.
Крім шампанського футболісти розпивали горілку.
На вечірці були присутні близько дюжини Канонірів, компанію яким склали 70 дівчат, а відбувся захід у серпні. За ніч гравці витратили від 25 до 30 тисяч фунтів.
Представник Арсеналу заявив, що з футболістами відбудеться розмова на тему вечірки, де їм нагадають про відповідальність, яку вони несуть як представники футбольного клубу.
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