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Футболісти Арсеналу влаштували вечірку з горілкою і 70 дівчатами перед початком сезону

15:31, 07 грудня 2018
Футбол
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Футболісти Арсеналу повеселилися на славу перед початком сезону / Reuters

На наданому відео можна помітити, як ряд футболістів, серед яких П'єр-Емерік Обамеянг, Олександр Ляказетт, Месут Езіл і Маттео Гендузі, вдихають з повітряних куль оксид азоту, і молодий французький півзахисник навіть починає втрачати свідомість, повідомляє SportArena з посиланням на The Sun.

Крім шампанського футболісти розпивали горілку.

На вечірці були присутні близько дюжини Канонірів, компанію яким склали 70 дівчат, а відбувся захід у серпні. За ніч гравці витратили від 25 до 30 тисяч фунтів.

Представник Арсеналу заявив, що з футболістами відбудеться розмова на тему вечірки, де їм нагадають про відповідальність, яку вони несуть як представники футбольного клубу.

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Теги: #Арсенал Лондон#англійська прем'єр-ліга