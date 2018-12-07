Футболісти Арсеналу влаштували вечірку з горілкою і 70 дівчатами перед початком сезону

За ніч гравці витратили від 25 до 30 тисяч фунтів.

Гравці лондонського Арсеналу за кілька днів до старту чемпіонату влаштували гучну вечірку.

На наданому відео можна помітити, як ряд футболістів, серед яких П'єр-Емерік Обамеянг, Олександр Ляказетт, Месут Езіл і Маттео Гендузі, вдихають з повітряних куль оксид азоту, і молодий французький півзахисник навіть починає втрачати свідомість, повідомляє SportArena з посиланням на The Sun.

Крім шампанського футболісти розпивали горілку.

На вечірці були присутні близько дюжини Канонірів, компанію яким склали 70 дівчат, а відбувся захід у серпні. За ніч гравці витратили від 25 до 30 тисяч фунтів.

Представник Арсеналу заявив, що з футболістами відбудеться розмова на тему вечірки, де їм нагадають про відповідальність, яку вони несуть як представники футбольного клубу.