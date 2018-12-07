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Гра Луніна вразила босів Реала - у наступному році він буде наступником Куртуа

12:09, 07 грудня 2018
Футбол
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Лунін відбив пенальті у матчі Кубка Іспанії і потрапив в обійми партнерів / twitter.com/CDLeganes

Галактікос не збираються відправляти українця в оренду і він стане конкурентом бельгійського голкіпера Тібо Куртуа за місце в основі, повідомляє SportArenа з посиланням на провідне іспанське видання Marca.

Вражаюча гра українського голкіпера в матчі на Кубок Іспанії проти Райо Вальєкано (1:0) не залишилася непоміченою керівництвом Галактікос. У цій грі Лунін відбив пенальті і неодноразово виручав своїх партнерів, завдяки чому Леганес зміг перемогти і вийти в наступний раунд Кубка.

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Передбачається, що в наступному сезоні Лунін замінить в першій команді Реала Кейлора Наваса, який незадоволений своїм становищем запасного воротаря і має намір перейти в інший клуб.

19-річний Андрій Лунін перейшов в "Реал" минулого літа з луганської Зорі і був відданий в оренду у Леганес. У всіх турнірах цього сезону провів за Леганес 4 матчі.

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Теги: #воротар#Андрій Лунін#Реал Мадрид