Гра Луніна вразила босів Реала - у наступному році він буде наступником Куртуа

Воротар збірної України відбив пенальті у матчі Кубка Іспанії.

Воротар збірної України та іспанського Леганеса Андрій Лунін влітку повернеться в мадридський Реал, якому належить контракт українця.

Галактікос не збираються відправляти українця в оренду і він стане конкурентом бельгійського голкіпера Тібо Куртуа за місце в основі, повідомляє SportArenа з посиланням на провідне іспанське видання Marca.

Вражаюча гра українського голкіпера в матчі на Кубок Іспанії проти Райо Вальєкано (1:0) не залишилася непоміченою керівництвом Галактікос. У цій грі Лунін відбив пенальті і неодноразово виручав своїх партнерів, завдяки чому Леганес зміг перемогти і вийти в наступний раунд Кубка.

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Передбачається, що в наступному сезоні Лунін замінить в першій команді Реала Кейлора Наваса, який незадоволений своїм становищем запасного воротаря і має намір перейти в інший клуб.

19-річний Андрій Лунін перейшов в "Реал" минулого літа з луганської Зорі і був відданий в оренду у Леганес. У всіх турнірах цього сезону провів за Леганес 4 матчі.