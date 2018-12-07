Вертоліт власника футбольного клубу Лестер розбився через несправність рульового гвинта

Слідство встановило, що до катастрофи призвів вихід з ладу механізму управління хвостовим ротором.

Британське управління з розслідування авіаційних подій (AAIB) назвало причини аварії вертольота власника футбольного клубу Лестер Вішая Шрівадданапрабхі.

Слідство встановило, що до катастрофи призвела вихід з ладу механізму управління хвостовим ротором, повідомляє SportArena з посиланням на Sky.

Рульовий гвинт виявився від'єднаний від хвостового ротора, з-за чого пілот не зміг керувати вертольотом, який звалився в правий штопор і розбився об землю.

Катастрофа сталася 28 жовтня після матчу 10-го туру чемпіонату Англії з Вест Хемом, коли Шрівадданапрабха за традицією залишав територію стадіону на вертольоті.

Окрім нього в салоні знаходилися два члена його персоналу – Нусара Сукнамаі і Кавепорн Пунпар, пілот вертольота Ерік Сваффер, а також пасажирка Ізабела Роза Лехович. Всі вони загинули.