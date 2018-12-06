Ностальгія дня: Шахтар перед Ліоном нагадав як забивав французьким клубам

Напередодні важливого матчу з «Ліоном» в Лізі чемпіонів в донецькому клубі згадали всі голи «Шахтаря» французьким клубам.

Напередодні вирішальної гри групового етапу Ліги чемпіонів проти Ліона в донецькому Шахтарі вирішили згадати про всі голи, які команда коли-небудь забивала в матчах з французькими клубами.

Відеопідбірка створена FCSD і публікується на каналі ФК Шахтар у YouTube.

"Напередодні важливого матчу з «Ліоном» в Лізі чемпіонів згадуємо всі голи «Шахтаря» французьким клубам", - йдеться в анотації до відео.

Як повідомляв УНІАН, матч Шахтар - Ліон відбудеться в Києві, на НСК Олімпійський, 12 грудня. Початок гри - о 22.00.