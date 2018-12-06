Ностальгія дня: Шахтар перед Ліоном нагадав як забивав французьким клубам
17:00, 06 грудня 2018Футбол
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Напередодні важливого матчу з «Ліоном» в Лізі чемпіонів в донецькому клубі згадали всі голи «Шахтаря» французьким клубам.
Шахтар забив Ліону два голи у гостьовому матчі при порожніх трибунах / Reuters
Напередодні вирішальної гри групового етапу Ліги чемпіонів проти Ліона в донецькому Шахтарі вирішили згадати про всі голи, які команда коли-небудь забивала в матчах з французькими клубами.
Відеопідбірка створена FCSD і публікується на каналі ФК Шахтар у YouTube.
"Напередодні важливого матчу з «Ліоном» в Лізі чемпіонів згадуємо всі голи «Шахтаря» французьким клубам", - йдеться в анотації до відео.
Як повідомляв УНІАН, матч Шахтар - Ліон відбудеться в Києві, на НСК Олімпійський, 12 грудня. Початок гри - о 22.00.
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