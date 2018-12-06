УПЛ виступила із заявою з приводу зриву зборів клубів Прем'єр-ліги

З 12 представників клубів були присутні половина.

УПЛ через свій офіційний сайт виступила із заявою з приводу зриву загальних зборів учасників Прем'єр-ліги.

«Сьогодні, 6 грудня, мали відбутися загальні збори учасників УПЛ. Клуби повинні були обговорити і ухвалити рішення з двох важливих питань – про можливе розширення УПЛ до 16 клубів, а також з питаннь, пов'язаних з боротьбою з договірними матчами.

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Загальні збори не відбулися у зв'язку з відсутністю кворуму (з'явилися 6 клубів при необхідних 8). За наявною інформацією, в клуби сьогодні вранці надходили дзвінки з закликом не брати участь в запланованому зборах. Також з'являлася інформація, що такі дзвінки надходили від співробітників або представників Української прем'єр-ліги.

Офіційно заявляємо, що ніхто з УПЛ таких дзвінків не робив, і не закликав клуби не брати участь в зборах. Ця інформація не відповідає дійсності. УПЛ зазначає, що питання, які повинні розглядатися на загальних зборах, дуже важливі і актуальні для українського футболу, адже договірні матчі не тільки негативно впливають на імідж футболу в Україні, але й ставлять під загрозу його існування як таке».

Як повідомляв УНІАН, «Динамо», «Олімпік» і «Зоря» зажадали відставки президента УПЛ Томаса Грімма.

Сам президент заявив, що днем раніше всі клуби обіцяли, що прибудуть на збори.