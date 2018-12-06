Збори клубів Прем'єр-ліги зірвано, Динамо, Зоря і Олімпік вимагають відставки президента УПЛ

Одним з ключових питань зборів клубів УПЛ повинно було стати розширення української Прем'єр-ліги до 16 команд.

Сьогодні, 6 грудня, мали відбутися збори клубів української Прем'єр-ліги, на яких, зокрема, повинні були обговорити регламент наступного сезону.

Тим не менш, на зустріч не приїхали представники одразу шести клубів - "Шахтаря", "Маріуполя", "Чорноморця", "Ворскли", "Олександрії" та "Львова".

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Одним з ключових питань зборів повинно було стати розширення української Прем'єр-ліги до 16 команд. Наступна зустріч запланована на 20 грудня.

Як повідомляє FootballHub, заступник генерального директора "Динамо" Сергій Мохник зажадав відставки президента УПЛ Томаса Грімма. Його підтримують представники "Зорі" та "Олімпіка".

У свою чергу, журналіст Кирило Крижановський написав про те, що "Карпати" вимагають відставки голови комітету арбітрів ФФУ Лучано Лучі.

Нагадаємо, в листопаді з'явилася інформація про те, що Федерація футболу України вже ухвалила рішення про розширення УПЛ.