Ліверпуль видав найкращий старт сезону в АПЛ за 126-річну історію клубу

Підопічні Юргена Клоппа побили клубний рекорд.

Футбольний клуб "Ліверпуль", обігравши "Бернлі" у виїзному матчі 15-го туру англійської Прем'єр-ліги, встановив клубний рекорд, повідомляє Liverpool Echo.

У перших 15 зустрічах нинішнього сезону чемпіонату Англії "Червоні" здобули 12 перемог і тричі зіграли внічию, не зазнавши жодної поразки. Таким чином, команда видала найкращий старт у національній першості за всю 126-річну історію - з моменту утворення клубу в 1892 році.

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«Ліверпуль», незважаючи на історичний успіх, займає друге місце у турнірній таблиці Прем'єр-ліги після 15 турів, маючи на рахунку 39 очок. Очолює таблицю «Манчестер Сіті». В активі діючих чемпіонів Англії 41 очко.

У наступному матчі «Ліверпулю» доведеться зіграти в гостях з «Борнмутом».

Нагадаємо, що в рамках 15-го туру АПЛ "Челсі" зазнало другої поразки у сезоні від "Вулверхемптона", а "Манчестер Юнайтед" і "Арсенал" видали бойову нічию на "Олд Траффорд" - 2:2.