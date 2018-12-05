Фонсека звернувся до вболівальників напередодні вирішального матчу групи ЛЧ з Ліоном

Тренер пообіцяв зробити все, щоб повернути Лігу чемпіонів в Харків у новому році.

Головний тренер «гірників» Паулу Фонсека звернувся до вболівальників у зв'язку з перенесенням матчу «Шахтар» – «Ліон» у Київ.

– У поєдинках з «Хоффенхаймом» і «Манчестер Сіті» у нас була фантастична підтримка на ОСК «Металіст». Шкода, що матч перенесено, - зазначив Фонсека в коментарі офіційномусайту ФК Шахтар. - Це незручність для тих наших уболівальників, які планували відвідати гру в Харкові. Однак ми докладемо максимум зусиль, щоб Ліга чемпіонів повернулася на ОСК «Металіст» наступного року. Сподіваємося на вашу підтримку в Києві!

Нагадаємо, вирішальний для «оранжево-чорних» матч Ліги чемпіонів з «Ліоном» пройде 12 грудня на НСК «Олімпійський». Початок гри - о 22.00.

У разі перемоги, Шахтар гарантує собі вихід в плей-офф найпрестижнішого єврокубкового турніру - 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.