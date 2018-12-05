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Фонсека звернувся до вболівальників напередодні вирішального матчу групи ЛЧ з Ліоном

22:21, 05 грудня 2018
Футбол
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Паулу Фонсека закликає вболівальників підтримати команду в Києві / Reuters

– У поєдинках з «Хоффенхаймом» і «Манчестер Сіті» у нас була фантастична підтримка на ОСК «Металіст». Шкода, що матч перенесено, - зазначив Фонсека в коментарі офіційномусайту ФК Шахтар. - Це незручність для тих наших уболівальників, які планували відвідати гру в Харкові. Однак ми докладемо максимум зусиль, щоб Ліга чемпіонів повернулася на ОСК «Металіст» наступного року. Сподіваємося на вашу підтримку в Києві!

Нагадаємо, вирішальний для «оранжево-чорних» матч Ліги чемпіонів з «Ліоном» пройде 12 грудня на НСК «Олімпійський». Початок гри - о 22.00.

У разі перемоги, Шахтар гарантує собі вихід в плей-офф найпрестижнішого єврокубкового турніру - 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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Теги: #УЄФА#Ліга чемпіонів#ФК Шахтар