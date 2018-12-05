Збірна України зіграє поєдинки відбору на Євро-2020 в п'яти українських містах

Матч з чемпіонами Європи - Португалією - відбудеться в Києві.

Ведучий програми «Профутбол» Ігор Циганик назвав міста, в яких пройдуть поєдинки кваліфікації на Євро-2020.

"У нас п'ять домашніх матчів у кваліфікації ЧЄ-2020. П'ять міст отримають можливість провести матчі національної збірної України. Обов'язково в цьому списку будуть Київ, Харків і Львів. Ще два міста стануть відомі пізніше, поки вони не затверджені", - розповів журналіст в ефірі шоу «Циганик LIVE».

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За його словами, матч з головним фаворитом групи - Португалією - практично зі стовідсотковою ймовірністю пройде в Києві.

"Є такий інсайд, що з Португалією ми зіграємо в Києві. Це можна вже сказати точно і однозначно. Це буде топовий матч проти чемпіона Європи, на який прийде весь стадіон. Його має приймати головна арена країни", - сказав Циганик.

Нагадаємо, збірна України з футболу у відборі на Євро-2020 потрапила в групу з Португалією, Сербією, Литвою і Люксембургом. Матч зі збірною Португалії, згідно з календарем, пройде у 8-му турі 14 жовтня 2019 року.