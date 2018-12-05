Шахтар почав продаж квитків на матч Ліги чемпіонів з Ліоном у Києві
14:58, 05 грудня 2018Футбол
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Вартість квитка становить від 50 гривень.
Шахтар прийме Ліон на НСК Олімпійський 12 грудня / shakhtar.com
12 грудня на НСК «Олімпійський» в Києві відбудеться заключний матч групового етапу Ліги чемпіонів «Шахтар» – «Ліон»
Продаж квитків стартувала 5 грудня о 13:00, повідомляє офіційний сайт клубу
Продаж здійснюється:
- на shakhtar.com і на сайті-партнері клубу esport.in.ua (роздрукуйте квиток заздалегідь і візьміть з собою на стадіон);
- у роздрібній торговельній мережі Києва.
Контактний телефон партнерської мережі: 0 800 305 025.
6 грудня розпочнеться продаж у касах НСК «Олімпійський» (щодня з 10:00 до 19:00).
Вартість квитків на матч «Шахтар» – «Ліон» – від 50 до 8 000 гривень.
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