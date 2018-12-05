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Шахтар почав продаж квитків на матч Ліги чемпіонів з Ліоном у Києві

14:58, 05 грудня 2018
Футбол
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Шахтар прийме Ліон на НСК Олімпійський 12 грудня / shakhtar.com

Продаж квитків стартувала 5 грудня о 13:00, повідомляє офіційний сайт клубу

Продаж здійснюється:

- на shakhtar.com і на сайті-партнері клубу esport.in.ua (роздрукуйте квиток заздалегідь і візьміть з собою на стадіон);

- у роздрібній торговельній мережі Києва.

Контактний телефон партнерської мережі: 0 800 305 025.

6 грудня розпочнеться продаж у касах НСК «Олімпійський» (щодня з 10:00 до 19:00).

Вартість квитків на матч «Шахтар» – «Ліон» – від 50 до 8 000 гривень.

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Теги: #УЄФА#Ліга чемпіонів#ФК Шахтар