Шахтар почав продаж квитків на матч Ліги чемпіонів з Ліоном у Києві

Вартість квитка становить від 50 гривень.

12 грудня на НСК «Олімпійський» в Києві відбудеться заключний матч групового етапу Ліги чемпіонів «Шахтар» – «Ліон»

Продаж квитків стартувала 5 грудня о 13:00, повідомляє офіційний сайт клубу

Продаж здійснюється:

- на shakhtar.com і на сайті-партнері клубу esport.in.ua (роздрукуйте квиток заздалегідь і візьміть з собою на стадіон);

- у роздрібній торговельній мережі Києва.

Контактний телефон партнерської мережі: 0 800 305 025.

6 грудня розпочнеться продаж у касах НСК «Олімпійський» (щодня з 10:00 до 19:00).

Вартість квитків на матч «Шахтар» – «Ліон» – від 50 до 8 000 гривень.