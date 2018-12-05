Палкін подякував Суркісу за можливість проведення матчу Шахтар-Ліон в Києві

УЄФА переніс матч до столиці України тільки після схвалення з боку керівництва Динамо.

Генеральний директор футбольного клубу Шахтар (Донецьк) Сергій Палкін виступив із заявою, в якій подякував президенту ФК "Динамо" (Київ) Ігорю Суркісу за можливість провести вирішальну гру групового етапу Ліги чемпіонів проти французького Ліона в Києві, на НСК Олімпійський.

Гендиректор Шахтаря розмістив свою заяву на персональній сторінці в Facebook.

"Я хотів би подякувати президенту київського «Динамо» Ігорю Суркісу за виявлене розуміння і підтримку в проведенні даного матчу на арені київського Клубу, беручи до уваги той факт, що для «Шахтаря» - це гра, яка вимагає серйозної підтримки з боку вболівальників", - йдеться в заяві.

Раніше було опубліковано лист, у якому керівництво УЄФА просило президента ФК Динамо (Київ) піти на поступки і надати арену для проведення гри Ліги чемпіонів у зв'язку з форс-мажорними обставинами. Керівництво "Динамо" прийняло пропозицію УЄФА.

12 грудня «Шахтар» проведе заключний матч групового етапу Ліги чемпіонів.

Як повідомляв УНІАН, в силу відомих обставин (введення воєнного стану в Харкові), гра з французьким «Ліоном» відбудеться в Києві на НСК «Олімпійський». Початок матчу - о 22.00.

Також відомо, що через проведення матчу ЛЧ Шахтар - Ліон буде скасовано передматчеве тренування на НСК Олімпійський ФК Яблонець " (Чехія). Як відомо, наступного дня, 13 грудня, у Києві відбудеться матч 6-го туру другого за значимістю єврокубка Ліги Європи Динамо - Яблонець.