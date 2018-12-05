Шахтар поверне гроші уболівальникам, які купили квитки на матч з Ліоном у Харкові

Уболівальникам, які захочуть відвідати матч у Києві за квитками, купленим у Харкові, клуб спеціально забронює місця в центральних секторах НСК Олімпійський.

За рішенням УЄФА матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів «Шахтар» – «Ліон» відбудеться в Києві на НСК «Олімпійський»

ФК «Шахтар» приносить вибачення всім уболівальникам за незручності у зв'язку зі сформованими обставинами та інформує про процедуру повернення квитків, йдеться в повідомленні на офіційному сайті клубу.

1. Квиток, придбаний в касах ОСК «Металіст». Повернення грошей здійснюється тільки в касах з 5 грудня. Касир приймає заповнену заяву та оформляє акт про видачу коштів.

При собі необхідно мати паспорт і квиток (Ф. П. П. повинні співпадати), а також платіжну картку (у разі, якщо їй була здійснена оплата). Процедура здійснюється тільки особисто. Повернути квиток за родича або знайомого не можна.

2. Квиток, придбаний на shakhtar.com або в додатку Shakhtar Tickets. Повернення грошей здійснюється в касах ОСК «Металіст». Також уболівальник може відправити заяву за адресою tickets.support@shakhtar.com, після чого з ним зв'яжуться працівники клубу. Завантажити бланк.

Кошти будуть повернуті на картку, з якої здійснювалася оплата, і надійдуть протягом 14 днів.

3. Квиток, придбаний на інших інтернет-ресурсах чи в роздрібній мережі. Повернення здійснюється там же, де відбувалася купівля. Повернення в касах ОСК «Металіст» неможливий.

4. Студклуб і школи. Звертатися до координаторів, у яких придбаний квиток. Повернення в касах неможливий.

Каси ОСК «Металіст» працюють щодня з 10:00 до 19:00.

Телефони: 0 800 300 314 (дзвінки по Україні безкоштовні), +38 044 390 90 09.

До уваги вболівальників, які раніше придбали квитки і бажають відвідати матч у Києві. Ваші квитки – дійсні! Спеціально для вас клуб забронює місця в центральних секторах НСК «Олімпійський».

Власники пакетів Ліги чемпіонів можуть повернути гроші за матч «Шахтар» – «Ліон» у Харкові за вказаною вище процедурою або обміняти їх на квиток в Києві (з 7 грудня у касі № 8 НСК «Олімпійський»).