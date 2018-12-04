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Шахтар підтвердив проведення матчу Ліги чемпіонів з Ліоном у Києві

18:43, 04 грудня 2018
Футбол
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Шахтар і Ліон поборються за путівку в плей-офф Ліги чемпіонів у Києві twitter.com/fcshakhtar

Поєдинок відбудеться 12 грудня на НСК «Олімпійський», повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

Початок гри о 22:00.

"Про старт продажу квитків буде повідомлено додатково. Стежте за новинами. Також найближчим часом очікуйте на офіційному сайті інформацію про повернення коштів за квитки, придбані раніше на матч у Харкові", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, для потрапляння в плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА - 1/8 фіналу -Шахтарю необхідно обіграти Ліон з будь-яким рахунком.

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Теги: #УЄФА#Ліга чемпіонів#ФК Шахтар