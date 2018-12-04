Динамо і Шахтар отримають трохи більше мільйона доларів за участь гравців у ЧС-2018

ФІФА розподілив 209 мільйонів доларів між 416 клубами світу.

Міжнародна федерація футбольних асоціацій розподілила 209 мільйоном доларів між 416 клубами, чиї гравці були задіяні в матчах своїх національних збірних на чемпіонаті світу-2018.

Від України на Мундіалі були представлені гравці київського Динамо і донецького Шахтаря, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Клуби в загальній сумі отримають 1,022337 млн доларів. З цієї суми $537,700 тис. доларів дістанеться гірникам і 484,637 тис. - киянам.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу пройшов у Росії з 14 червня по 15 липня 2018 року. Турнір виграла збірна Франції, яка у вирішальному матчі обіграла команду Хорватії. 3-е місце на рахунку збірної Бельгії, яка здолала у "малому фіналі" команду Англії.