Динамо і Шахтар отримають трохи більше мільйона доларів за участь гравців у ЧС-2018
18:09, 04 грудня 2018Футбол
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ФІФА розподілив 209 мільйонів доларів між 416 клубами світу.
ФІФА розподілила призові між клубами, які представляли учасники ЧС-2018 / REUTERS
Міжнародна федерація футбольних асоціацій розподілила 209 мільйоном доларів між 416 клубами, чиї гравці були задіяні в матчах своїх національних збірних на чемпіонаті світу-2018.
Від України на Мундіалі були представлені гравці київського Динамо і донецького Шахтаря, повідомляє офіційний сайт ФІФА.
Клуби в загальній сумі отримають 1,022337 млн доларів. З цієї суми $537,700 тис. доларів дістанеться гірникам і 484,637 тис. - киянам.
Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу пройшов у Росії з 14 червня по 15 липня 2018 року. Турнір виграла збірна Франції, яка у вирішальному матчі обіграла команду Хорватії. 3-е місце на рахунку збірної Бельгії, яка здолала у "малому фіналі" команду Англії.
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