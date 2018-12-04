Матч Шахтар — Ліон пройде в Києві на НСК Олімпійський — журналіст

Зовсім скоро про це оголосять офіційно.

Матч шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів між Шахтарем і Ліоном відбудеться в Києві, повідомив журналіст телеканалів Футбол 1/2 Ігор Бурбас.

«Шахтар — Ліон в Києві на НСК Олімпійський. Саме такий базовий варіант сьогодні затвердили в Ньоні. Офіційно про це рішення оголосять протягом години», — написав журналіст у своєму Twittesr, повідомляє SportArena

Спочатку зустріч була запланована на 12 грудня і повинна була пройти в Харкові на ОСК Металіст — домашньому стадіоні "Шахтаря" в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів. Але через нещодавнє введення воєнного стану в Харківській області гра була перенесена в інше місто.

Цікаво, що наступного дня після матчу Ліги чемпіонів у Києві має відбутися зустріч в рамках Ліги Європи — Динамо прийме чеський Яблунець.

Раніше повідомлялося, що ФФУ звернулася до Арени Львів з приводу проведення матчу Шахтар — Ліон.

Нагадаємо, що президент Ліона Жан-Мішель Ола повідомив, що не знає, чи вирушить французька команда на матч з Шахтарем в Україну.

Перед останнім туром групового етапу Шахтар займає 3-е місце і має у своєму активі 5 очок. У Ліона 2-я позиція і 7 очок. Перемога в цьому матчі виведе донецьку команду у плей-офф раунд Ліги чемпіонів з другого місця.