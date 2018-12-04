Ковалець визнаний кращим гравцем туру УПЛ, Шаран - кращим тренером

Визначилися головні герої 17-го туру чемпіонату України з футболу.

Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 17 туру Чемпіонату УПЛ.

За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник «Олександрії» Кирило Ковалець, повідомляє офіційний сайт ліги.

У матчі з «Ворсклою» гравець забив єдиний та, відповідно, переможний м’яч своєї команди.

Цікаво, що у голосуванні Ковалець значно значно випередив хавбека «Зорі» Сіласа.

До складу експертної ради входять Сергій Нагорняк, Ігор Шуховцев, Геннадій Орбу, Степан Юрчишин, Артур Валерко, Віктор Грачов, Ігор Яворський, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Анатолій Чанцев.

Разом з тим, Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу визнало кращим наставником Володимира Шарана. Підопічним тренера Олександрії вдалося переграти «Ворсклу» на її полі з мінімальним рахунком. Команда залишається на другому місці в УПЛ, продовживши успішну серію після надважливої перемоги над київським Динамо.