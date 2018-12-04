Екс-гравець «Чорноморця» про крадіжку: «Мені нічого не залишалося, як врятувати людину»
Екс-гравець, а нині тренер СДЮШОР «Чорноморця» Андрій Чернов прокоментував умовний термін за крадіжку алкоголю в одеському супермаркеті.
«Я не хотів надавати розголосу цьому епізоду. Так, дійсно, такий випадок мав місце, але я цього не робив. Просто опинився в непотрібний час не в тому місці. Це підтверджують і відео з камер спостереження, - зазначив гравець в заяві Tribuna.com.
Справа в тому, що для того чоловіка, якого звинувачували у скоєному, покарання було б набагато суворіше. І мені нічого не залишалося, як фактично врятувати його від тюрми, і я взяв провину на себе.
Я не афішував цю історію, оскільки хвалитися особливо нічим. Але, оскільки вона стала надбанням громадськості і негативно впливає на мій імідж, вирішив зробити офіційну заяву.
Вважаю, вчинив по-чоловічому. Хто близько зі мною знайомий, той знає, що я ніколи чужого не візьму, та й у цьому немає необхідності. Все, що мені потрібно, у мене є"', – сказав Чернов.
Раніше колишній футболіст отримав рік умовно за крадіжжу з супермаркету трьох пляшок вина.