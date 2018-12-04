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Секрети роздягальні Шахтаря: як її готують до матчів і звідки беруться іменні бутси? (відео)

14:35, 04 грудня 2018
Футбол
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Роздягальня Шахтаря на домашній арені гірників ОСК Металіст у Харкові / shakhtar.com

Дарина Ракицька заглянула в роздягальню «Шахтаря» і дізналася про звички гравців, повідомляється на FCSD в YouTube.

Скільки пар бутс у Тайсона і рукавичок у Андрія П'ятова? Які капітанські пов'язки зробили вболівальники? Яка музика звучить у роздягальні перед матчем?

Дивіться ексклюзивне відео Shakhtar TV.

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Теги: #підготовка#ФК Шахтар#роздягальня