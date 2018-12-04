Секрети роздягальні Шахтаря: як її готують до матчів і звідки беруться іменні бутси? (відео)

Канал футбольного клубу Шахтар в YouTube розкрив деякі секрети підготовки чемпіонів України до матчів.

Футбольний матч починається не зі стартового свистка, як можуть багато хто подумати, а з роздягальні.

Дарина Ракицька заглянула в роздягальню «Шахтаря» і дізналася про звички гравців, повідомляється на FCSD в YouTube.

Скільки пар бутс у Тайсона і рукавичок у Андрія П'ятова? Які капітанські пов'язки зробили вболівальники? Яка музика звучить у роздягальні перед матчем?

Дивіться ексклюзивне відео Shakhtar TV.