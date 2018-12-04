Секрети роздягальні Шахтаря: як її готують до матчів і звідки беруться іменні бутси? (відео)
14:35, 04 грудня 2018Футбол
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Канал футбольного клубу Шахтар в YouTube розкрив деякі секрети підготовки чемпіонів України до матчів.
Роздягальня Шахтаря на домашній арені гірників ОСК Металіст у Харкові / shakhtar.com
Футбольний матч починається не зі стартового свистка, як можуть багато хто подумати, а з роздягальні.
Дарина Ракицька заглянула в роздягальню «Шахтаря» і дізналася про звички гравців, повідомляється на FCSD в YouTube.
Скільки пар бутс у Тайсона і рукавичок у Андрія П'ятова? Які капітанські пов'язки зробили вболівальники? Яка музика звучить у роздягальні перед матчем?
Дивіться ексклюзивне відео Shakhtar TV.
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