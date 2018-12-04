Галатасарай має намір підписати форварда збірної України Селезньова
13:07, 04 грудня 2018Футбол
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Трансфер українського гравця «Акхісара» відбудеться вже цієї зими.
Селезньов може перейти з одного клубу чемпіонату Туреччини в іншій / fanatik.com.tr
Турецький «Галатасарай» має намір підписати 33-річного українського форварда «Акхісара» Євгена Селезньова цієї зими.
«Акхісар» більше не зацікавлений в послугах Селезньова, тому немає ніяких перешкод трансферу, повідомляє Sport.ua з посиланням на турецький Fanatik.
У поточному сезоні Селезньов провів за «Акхісар» 11 матчів у всіх турнірах, де забив 4 голи. Орієнтовна вартість футболіста складає €750 тисяч.
Контракт Селезньова з «Акхісаром» дійсний до літа 2019-го року.
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