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Галатасарай має намір підписати форварда збірної України Селезньова

13:07, 04 грудня 2018
Футбол
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Селезньов може перейти з одного клубу чемпіонату Туреччини в іншій / fanatik.com.tr

«Акхісар» більше не зацікавлений в послугах Селезньова, тому немає ніяких перешкод трансферу, повідомляє Sport.ua з посиланням на турецький Fanatik.

У поточному сезоні Селезньов провів за «Акхісар» 11 матчів у всіх турнірах, де забив 4 голи. Орієнтовна вартість футболіста складає €750 тисяч.

Контракт Селезньова з «Акхісаром» дійсний до літа 2019-го року.

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Теги: #Селезньов у Туреччині#Євген Селезньов#Галатасарай Стамбул