Галатасарай має намір підписати форварда збірної України Селезньова

Трансфер українського гравця «Акхісара» відбудеться вже цієї зими.

Турецький «Галатасарай» має намір підписати 33-річного українського форварда «Акхісара» Євгена Селезньова цієї зими.

«Акхісар» більше не зацікавлений в послугах Селезньова, тому немає ніяких перешкод трансферу, повідомляє Sport.ua з посиланням на турецький Fanatik.

У поточному сезоні Селезньов провів за «Акхісар» 11 матчів у всіх турнірах, де забив 4 голи. Орієнтовна вартість футболіста складає €750 тисяч.

Контракт Селезньова з «Акхісаром» дійсний до літа 2019-го року.